Wally continua la crociera: ora è a Sestri Levante. La balena grigia a pois è arrivata dalla Campania (Di lunedì 26 aprile 2021) Il rarissimo esemplare già avvistato a Ponza e nel sud Italia ha nuotato fino in Liguria. Molto socievole, si avvicina alle barche e si fa accarezzare Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 aprile 2021) Il rarissimo esemplare già avvistato a Ponza e nel sud Italia ha nuotato fino in Liguria. Molto socievole, si avvicina alle barche e si fa accarezzare

