Vaccini: accordo in Campania per dosi nei luoghi di lavoro (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSottoscritto in Campania un protocollo d’intesa per la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro: a firmarlo, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, i rappresentanti di sindacati, Confindustria e Asl. “E’ un protocollo – spiega Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli – che rimodula quello firmato a livello nazionale e che lancia un preciso segnale nelle priorità della campagna vaccinale: dopo le fasce d’età e i fragili si proceda nei luoghi di lavoro. E’ del tutto ovvio che è subordinato all’arrivo dei Vaccini” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSottoscritto inun protocollo d’intesa per la campagna vaccinale neidi: a firmarlo, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, i rappresentanti di sindacati, Confindustria e Asl. “E’ un protocollo – spiega Giovanni Sgambati, segretario generale Uile Napoli – che rimodula quello firmato a livello nazionale e che lancia un preciso segnale nelle priorità della campagna vaccinale: dopo le fasce d’età e i fragili si proceda neidi. E’ del tutto ovvio che è subordinato all’arrivo dei” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

AostaNews24 : Covid, approvato l'accordo per i vaccini nelle farmacie pubbliche e private convenzionate - anteprima24 : ** #Vaccini: accordo in #Campania per dosi nei luoghi di lavoro ** - SennecaSanto : RT @cislcampania: Vaccini #Covid nelle #Aziende. @CgilCampania, @cislcampania e #UilCampania, @Confindustria #Campania firmano accordo con… - dilbert222 : @angelo_falanga Veramente io non sono d accordo ne sul riaprire ora con pochi vaccini fatti ne sul fare vaccini in base target economico.. - BCatrama : #assembramenti ?? L'Unione Europea fa causa ad #AstraZeneca per violazioni dell'accordo sulla consegna dei #vaccini. -