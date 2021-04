Ue: Letta, ‘basta diritto veto, scelte a maggioranza’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Si apre il 9 maggio la conferenza sul futuro dell’Ue. Il Parlamento europeo è al cuore di questo evento, che per me ha due obiettivi principali: la nascita dell’Europa della salute e l’eliminazione del voto all’unanimità”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo all’iniziativa’L’interesse nazionale in una prospettiva europea. Il futuro dell’Europa e il ruolo dell’Italia’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Si apre il 9 maggio la conferenza sul futuro dell’Ue. Il Parlamento europeo è al cuore di questo evento, che per me ha due obiettivi principali: la nascita dell’Europa della salute e l’eliminazione del voto all’unanimità”. Lo dice il segretario del Pd Enricointervenendo all’iniziativa’L’interesse nazionale in una prospettiva europea. Il futuro dell’Europa e il ruolo dell’Italia’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Anghel145100261 : @myrtamerlino Questa Nazione non risorgera'. Basta leggere tweet. Il confronto di idee, non esiste. Esiste, solo, l… - mariamacina : RT @RenzianiR: Cos'è la sindrome di Stoccolma? Basta ascoltare #letta che parla di #conte e del #m5s in piena implosione. - Moon13_me : Siete sempre al governo senza consensi. Uscite voi dalla maggioranza perché strumentalizzare ogni sillaba di… - bizcommunityit : Matteo Salvini ed Enrico Letta, tensione alle stelle: 'Basta provocare', 'Non stia al #governo' - BimbiMeb : RT @rosatiani83: #Letta vs #Salvini. A tutto discapito del Paese. Anche BASTA. -

