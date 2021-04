Tottenham | idea Southgate per il post Mourinho Svolta Kane

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilpensa aper sostituire Josée il tecnico ad interim Ryan Mason: il ct dell’Inghilterra può trattenereIlpensa a Garethper sostituire Josée l’allenatore ad interim Ryan Mason. Come rivelato da Eurosport, l’ingaggio dell’attuale commissario tecnico dell’Inghilterra sarebbe fondamentale per trattenere il connazionale Harry, in odore di big europee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Descritta come una grande opportunità di sviluppo del business calcistico , l'era in fondo un ...Hotspurs Sebbene Forbes ne stimi il valore in 2,3 miliardi di dollari ( più della Juve , ...... ovvero United, City,, Arsenal, Chelsea e Liverpool: lo rivela il The Guardian, secondo ... soprattutto, se l'avesse appoggiato, salvo poi cambiaree schierarsi contro, magari convinto ...Il Tottenham pensa a Southgate per sostituire José Mourinho e il tecnico ad interim Ryan Mason: il ct dell’Inghilterra può trattenere Kane Il Tottenham pensa a Gareth Southgate per sostituire José Mou ...Il Tottenham sta continuando a pensare al tecnico per il dopo Mourinho. Se in questo momento è Ryan Mason sulla panchina degli Spurs, per la prossima annata ci può essere un ribaltone. Se è vero che i ...