Superlega, la lista dei problemi da risolvere per il calcio (Di lunedì 26 aprile 2021) Una settimana fa la Superlega era nata da qualche ora, mentre adesso di quel progetto restano solo i contratti e le clausole che vincolano, almeno sentendo Florentino Perez , le 12 "fondatrici".

Ultime Notizie dalla rete : Superlega lista Superlega, la lista dei problemi da risolvere per il calcio Dopo il flop della Superlega, dunque, ci sono da sistemare parecchie cose e le ventilate (e da qualcuno auspicate) punizioni contro i ribelli certo non risolveranno la situazione. Anzi, forse la ...

Superlega, agito con ...

Superlega, la lista dei problemi da risolvere per il calcio Corriere dello Sport.it Superlega, la lista dei problemi da risolvere per il calcio L’esposizione debitoria dei 12 club scissionisti resta di 7,7 miliardi di euro. La nuova Champions arriverà solo nel 2024. Il Fair Play Finanziario da ripensare, campionati da ridurre ...

Naufraga la SuperLega dei ricchi: il pallone rotola ancora Si è sciolto come neve al Sole, nel giro di pochi giorni, l’annuncio di una fantomatica SuperLega europea di “eletti” senza meriti sul campo. Decisiva la sollevazione di tifosi e, di conseguenza, sopr ...

