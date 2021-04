Riaperture bar e ristoranti in zona gialla | “solo la metà dei locali può”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 aprile 2021)ladei, circa 150mila sui 340mila presenti in Italia, riusciranno a riaprire in questa fase. Con il decretoe il ritorno dellacon regole più soft, bar e iche da oggi possono riaprireall’aperto si stanno attrezzando, la maggior parte con le caratteristiche pedane, a volte sormontate da tende da sole e sono costi aggiuntivi per gli esercenti che vengono da mesi di chiusura e soffrono la crisi. “C’è un boom delle pedane per allestire gli spazi fuori daie abbiamo calcolato che per 16-20 metri quadrati, in media dai 12 ai posti a sedere, rispettando un metro di distanza, il costo si aggira tra i 1.500 e i 2.000 euro”, segnala il presidente di Fipet Confesercenti Giancarlo ...