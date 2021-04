Recovery: Letta, ‘è la partita della vita’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “C’è una storia italiana di scarso utilizzo di fondi che non ci fa dormire sonni tranquilli. Il Pnrr è la partita della vita e ci dobbiamo impegnare tutti”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “C’è una storia italiana di scarso utilizzo di fondi che non ci fa dormire sonni tranquilli. Il Pnrr è lavita e ci dobbiamo impegnare tutti”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a radio Immagina. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Letta, 'clausola per donne e giovani fondamentale, Draghi ha sposato nostra linea'... - TV7Benevento : Recovery: Letta, 'misure su priorità donne? nidi diventeranno regola'... - TV7Benevento : Recovery: Letta, 'è la partita della vita'... - TV7Benevento : **Recovery: Letta, 'se Pnrr usato bene, sarà svolta per nostro Paese'**... - argento62 : RT @CarloneDaniela: Questa lite tra Salvini e Letta è solo sabbia sugli occhi. Ci vogliono far concentrare sul coprifuoco Sì, coprifuoco no… -