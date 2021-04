Recovery: Letta, 'clausola per donne e giovani fondamentale, Draghi ha sposato nostra linea' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La più importante della novità del Pnrr rispetto alla prima stesura è questa clausola di condizionalità per l'occupazione giovanile e femminile che siamo riusciti a inserire all'ultima curva". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina. "E' fondamentale perché non è una voce di bilancio ma è trasversale a tutte o quasi tutti le voci di bilancio del Pnrr. E' il modo con il quale lo Stato si spoglia della sua neutralità. Lo Stato deve scendere in campo per aiutare donne e giovani. Ne rivendico la paternità e rivendico il fatto che il presidente del Consiglio ha sposato fino in fondo questa linea". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La più importante della novità del Pnrr rispetto alla prima stesura è questadi condizionalità per l'occupazionele e femminile che siamo riusciti a inserire all'ultima curva". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a radio Immagina. "E'perché non è una voce di bilancio ma è trasversale a tutte o quasi tutti le voci di bilancio del Pnrr. E' il modo con il quale lo Stato si spoglia della sua neutralità. Lo Stato deve scendere in campo per aiutare. Ne rivendico la paternità e rivendico il fatto che il presidente del Consiglio hafino in fondo questa".

