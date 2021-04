Omicidio a Reggio Emilia | arrestato lo scrittore di thriller Marco Eletti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Romanzie di fantascienza: sono questi due temi cari allo, il 33enne fermato poche ore fa dagli inquirenti in una zona poco distante da. L'uomo è accusato dell'del padre e del tentatodella madre. Lui continua a proclamarsi innocente, non ha fatto alcuna ammissione durante le ore di interrogatorio al quale è stato sottoposto. Ma la trama del suo racconto non ha convinto gli investigatori, che non credono alla sua versione dei fatti. Il 33enne ora si trova in carcere, in attesta di un nuovo interrogatorio per la convalida del fermo (FERMATO- IL VIDEO).

...e tentato. Lo scorso 24 aprile avrebbe ucciso suo padre, il 58enne Paolo Eletti , nella villetta familiare di via Magnanini 13, a San Martino in Rio, zona industriale poco distante da...SAN MARTINO IN RIO (Emilia) " Sono state cinque le martellate che hanno sfondato il cranio di Paolo Eletti, il ... nel tentativo, secondo le accuse, di simulare un- suicidio. Martello e ...(Continua dopo la foto). . . . . Marco Eletti aveva partecipato nel 2019 all’Eredità sulla Rai: “Rivedermi in televisione mi ha fatto un certo effetto – erano le sue parole sul suo blog – e purtroppo ...L'uomo non ha confessato: avrebbe inscenato un omicidio per far credere che sua madre abbia ucciso il padre per poi tagliarsi le vene ...