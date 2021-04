Napoli, si ferma Fabian Ruiz: col Torino tocca a Bakayoko (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGuai in casa Napoli. Brutte notizie per Rino Gattuso che a poche ore dalla sfida contro il Torino perde uno dei suoi uomini più in forma. Problemi per Fabian Ruiz che dopo l’ultimo allenamento ha riportato una lombalgia ed è un fastidio non facile da curare in tempi breve. Se lo spagnolo non dovesse farcela sarà Bakayoko a fare coppia con Demme in mezzo al campo per conquistare la vittoria contro i granata e raggiungere la Juventus in classifica al quarto posto. Novità anche in difesa dove Rrahmani prenderà il posto dello squalificato Manolas e farà coppia con Koulibaly. A sinistra spazio a Hysaj con Di Lorenzo a destra. Restano aperti anche i ballottaggi in attacco: Politano potrebbe partire dalla panchina con Lozano dal 1?, con Insigne e Zielinski a supporto di Victor Osimhen, con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGuai in casa. Brutte notizie per Rino Gattuso che a poche ore dalla sfida contro ilperde uno dei suoi uomini più in forma. Problemi perche dopo l’ultimo allenamento ha riportato una lombalgia ed è un fastidio non facile da curare in tempi breve. Se lo spagnolo non dovesse farcela sarà Bakayoko a fare coppia con Demme in mezzo al campo per conquistare la vittoria contro i granata e raggiungere la Juventus in classifica al quarto posto. Novità anche in difesa dove Rrahmani prenderà il posto dello squalificato Manolas e farà coppia con Koulibaly. A sinistra spazio a Hysaj con Di Lorenzo a destra. Restano aperti anche i ballottaggi in attacco: Politano potrebbe partire dalla panchina con Lozano dal 1?, con Insigne e Zielinski a supporto di Victor Osimhen, con ...

