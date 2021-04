Matteo Marani: “Perché Pirlo allena la Juventus e Gasperini l’Atalanta?” (Di lunedì 26 aprile 2021) Intervenuto su Sky Sport, il noto giornalista Matteo Marani ha affrontato il tema della corsa Champions che coinvolge, tra le altre, anche l’Atalanta e la Juventus, tracciando un parallelismo proprio tra i rispettivi tecnici, Gian Piero Gasperini e Andrea Pirlo: “Non ci sono dubbi, il lavoro di Gasperini è straordinario. Da cinque anni l’Atalanta viaggia sul livello delle big e uso una iperbole: Perché Gasperini oggi non è l’allenatore della Juventus? Perché la Juve è allenata da Pirlo e l’Atalanta da Gasperini? Parliamo di merito e mi domando: ha vinto le ultime due panchine d’oro, ha trasformato una ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Intervenuto su Sky Sport, il noto giornalistaha affrontato il tema della corsa Champions che coinvolge, tra le altre, anchee la, tracciando un parallelismo proprio tra i rispettivi tecnici, Gian Pieroe Andrea: “Non ci sono dubbi, il lavoro diè straordinario. Da cinque anniviaggia sul livello delle big e uso una iperbole:oggi non è l’tore dellala Juve èta dada? Parliamo di merito e mi domando: ha vinto le ultime due panchine d’oro, ha trasformato una ...

