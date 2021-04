Lorella Boccia incinta | aspetta un bebè da Niccolò Presta | “Respiriamo una nuova vita”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Era l’1 giugno del 2019, quandodiventavano marito e moglie. A circa due anni dal matrimonio, si preparano a diventare genitori. La conduttrice ed ex allieva della scuola di Amici e l’imprenditore e figlio del manager Lucio, hanno annunciato sui rispettivi profili social dire un. Entrambi sono al settimo cielo.e l’annuncio delin arrivoha pubblicato uno scatto che la ritrae con la foto dell’ecografia in mano, mentre accarezza il pancione che al momento è appena accennato. Sul volto un sorriso radioso. La ballerina ha rivolto una dedica a suo marito: “Amore ti amo, non solo per ciò che sei ma per ...

Lorella Boccia si appresta a scrivere una pagina delicata ed emozionante. La ballerina, moglie di Niccolò Presta, rende partecipi i follower della sua gioia 'Amore ti amo non solo per ciò che sei ma...' Lorella Boccia è in attesa del suo primo figlio. La ballerina di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttrice ha scelto di tenere nascosto per diversi mesi il lieto evento...