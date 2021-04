Lione, Rudi Garcia lascerà a fine stagione: il tecnico è in scadenza di contratto (Di lunedì 26 aprile 2021) Rudi Garcia è ad un passo dall’addio dal Lione. Con ogni probabilità, al termine della stagione 2020/2021 il tecnico transalpino lascerà la panchina del club. A riportarlo è ‘L’Equipe“, che sottolinea come alcuni contrasti con la società siano alla base della sua decisione. In particolare, l’ex allenatore della Roma non ha gradito determinate scelte tecniche e si aspettava una crescita diversa della squadra. La sconfitta in rimonta contro il Lille per 3-2 potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 57enne è in scadenza di contratto e, nonostante abbia rimarcato più volte di non avere intenzione di andare via, appare prossimo all’addio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021)è ad un passo dall’addio dal. Con ogni probabilità, al termine della2020/2021 iltransalpinola panchina del club. A riportarlo è ‘L’Equipe“, che sottolinea come alcuni contrasti con la società siano alla base della sua decisione. In particolare, l’ex allenatore della Roma non ha gradito determinate scelte tecniche e si aspettava una crescita diversa della squadra. La sconfitta in rimonta contro il Lille per 3-2 potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 57enne è indie, nonostante abbia rimarcato più volte di non avere intenzione di andare via, appare prossimo all’addio. SportFace.

