L'Europa fa causa ad AstraZeneca

Ora è ufficiale. L'Unione europea ha presentato un'azione legale contro AstraZeneca per le mancate consegne di vaccini. Sono state completamente disattese, infatti, le consegne previste dai contratti siglati fra l'Ue e la casa farmaceutica anglo-svedese. "La Commissione europea ha avviato venerdì scorso, a nome suo e a nome dei 27 Stati membri, un'azione legale contro AstraZeneca per non aver rispettato il contratto per la fornitura dei vaccini" ha reso noto il portavoce della Commissione.

A febbraio e a marzo il manifatturiero accelera, più che nella media nazionale L'impatto della pandemia sul mercato del lavoro è diffuso in Europa, ma mentre nelle regioni ...del manifatturiero lombardo nei primi mesi del 2021 segue a una chiusura del 2020 meno brillante a causa ...

