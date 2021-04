Laura Chiatti criticata perchè troppo magra, i fan:”Messaggio sbagliato” (Di lunedì 26 aprile 2021) Laura Chiatti dopo aver postato uno scatto super sensuale su Instagram è stata travolta dalle critiche perchè secondo alcuni troppo magra Laura ChiattiL’attrice e compagna di Marco Bocci è finita in una vera e propria bufera. Non è la prima volta che Laura Chiatti viene criticata sui social perchè considerata troppo magra, per qualcuno quasi anoressica. Nella giornata di ieri, infatti, una sua foto ha destato di nuovo molta preoccupazione tanto che qualche utente le ha addirittura consigliato di cancellare l’immagine… Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021)dopo aver postato uno scatto super sensuale su Instagram è stata travolta dalle critichesecondo alcuniL’attrice e compagna di Marco Bocci è finita in una vera e propria bufera. Non è la prima volta chevienesui socialconsiderata, per qualcuno quasi anoressica. Nella giornata di ieri, infatti, una sua foto ha destato di nuovo molta preoccupazione tanto che qualche utente le ha addirittura consigliato di cancellare l’immagine… Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

Advertising

zazoomblog : Laura Chiatti non solo attrice: straordinario retroscena lo sapevate? - #Laura #Chiatti #attrice: - PaoloBMb70 : La fine di un’epoca ?????? Carlo Verdone e Laura Chiatti vi aspettano in “Io, loro e Lara”, stasera alle 21.00 su… - LecceSette : Fiction Mediaset a San Cesario: ciak con Sergio Rubini e Laura Chiatti - BortoneMauro : #LecceSette Fiction Mediaset a San Cesario: ciak con Sergio Rubini e Laura Chiatti - enzaa24 : Ma il bambino biondo non è il figlio Marco Bocci e Laura Chiatti? #BuongiornoMamma -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti Alessia Marcuzzi senza freni, throwback bollente in slip e top 'Sei la fine del mondo', scrive Laura Chiatti . 'Bona', è il commento di Marina La Rosa, 'Sempre più bella' le fa eco Monica Leofreddi . E poi ci sono Yvonne Scio, Nunzia De Girolamo, Carlotta ...

Pantaloni bianchi Primavera 2021: quelli di Laura Chiatti al top Tra le tendenze moda Primavera 2021 che proprio non possiamo farci sfuggire, lo sbocciare dei pantaloni bianchi come margherite nel campo della moda . Tra le prime a dettare tendenza, Laura Chiatti , che ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa un paio di pantaloni bianchi davvero eleganti. Vedremo presto l'attrice nel nuovo film Addio al nubilato , uscito il 24 febbraio, ...

Laura Chiatti irriconoscibile ‘troppo magra, sembri anoressica’: la foto social preoccupa i fan LettoQuotidiano Alessia Marcuzzi senza freni, throwback bollente in slip e top Slip e top sotto la giacca aperta e ai piedi un paio di scarpe dal tacco alto. Alessia Marcuzzi seduce i follower con la sua mise sexy e le sue movenze maliziose. Per la gioia del suo pubblico social ...

Che stile i pantaloni bianchi di Laura Chiatti, freschi al punto giusto per la Primavera 2021 Tra le tendenze moda Primavera 2021 che proprio non possiamo farci sfuggire, lo sbocciare dei pantaloni bianchi come margherite nel campo della moda. Tra le prime a dettare tendenza, Laura Chiatti, ch ...

'Sei la fine del mondo', scrive. 'Bona', è il commento di Marina La Rosa, 'Sempre più bella' le fa eco Monica Leofreddi . E poi ci sono Yvonne Scio, Nunzia De Girolamo, Carlotta ...Tra le tendenze moda Primavera 2021 che proprio non possiamo farci sfuggire, lo sbocciare dei pantaloni bianchi come margherite nel campo della moda . Tra le prime a dettare tendenza,, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa un paio di pantaloni bianchi davvero eleganti. Vedremo presto l'attrice nel nuovo film Addio al nubilato , uscito il 24 febbraio, ...Slip e top sotto la giacca aperta e ai piedi un paio di scarpe dal tacco alto. Alessia Marcuzzi seduce i follower con la sua mise sexy e le sue movenze maliziose. Per la gioia del suo pubblico social ...Tra le tendenze moda Primavera 2021 che proprio non possiamo farci sfuggire, lo sbocciare dei pantaloni bianchi come margherite nel campo della moda. Tra le prime a dettare tendenza, Laura Chiatti, ch ...