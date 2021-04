La Fuggitiva 2 ci sarà?

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 aprile 2021) La- Vittoria Puccini E’ nata come serie autoconclusiva e un finale questa sera c’è stato: la trama principale de Laè giunta a compimento nell’ultima puntata, con Arianna Comani (Vittoria Puccini) che è riuscita a dimostrare la propria innocenza e assicurare alla giustizia l’assassino del marito, ucciso per essersi imbattuto nello smaltimento illegale di rifiuti tossici. Tuttavia, non è detto che la fiction Compagnia Leone Cinematografica abbia detto addio per sempre al pubblico. Nella conferenza stampa di presentazione del progetto il regista Carlo Carlei, nel parlare dei personaggi ai quali il pubblico si sarebbe affezionato e che secondo lui non avrebbe dimenticato facilmente, ha detto di aver tracciato le linee per una seconda stagione e di essersi lasciato “una porta aperta, per poter eventualmente riproporli in una fase ...