Juventus, da Ronaldo ai dirigenti: senza la Champions pronti diversi addii (Di lunedì 26 aprile 2021) Juventus – La posizione della Juventus si complica. Adesso la qualificazione in Champions resta l’unico obiettivo. Il pareggio di ieri ha complicato tutto, l’Atalanta scavalca ancora i bianconeri e soprattutto le altre avversarie possono avvicinarsi ulteriormente. Poche partite al termine eppure la vecchia signora rischia di rimanere fuori dalla Champions. Se dovesse accadere ciò, parecchie teste sono pronte a saltare. Da Ronaldo fino alla dirigenza, fallimento per l’intero mondo Juve. Juventus, senza Champions rischiano tutti Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci sarà da porre grande attenzione al futuro di Cristiano Ronaldo. Anche ieri il portoghese non ha convinto e sono diversi i segnali di insofferenza palesati ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 aprile 2021)– La posizione dellasi complica. Adesso la qualificazione inresta l’unico obiettivo. Il pareggio di ieri ha complicato tutto, l’Atalanta scavalca ancora i bianconeri e soprattutto le altre avversarie possono avvicinarsi ulteriormente. Poche partite al termine eppure la vecchia signora rischia di rimanere fuori dalla. Se dovesse accadere ciò, parecchie teste sono pronte a saltare. Dafino alla dirigenza, fallimento per l’intero mondo Juve.rischiano tutti Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci sarà da porre grande attenzione al futuro di Cristiano. Anche ieri il portoghese non ha convinto e sonoi segnali di insofferenza palesati ...

