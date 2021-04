Illuminante | dai preferiti delle celeb alle dritte per applicarlo anche con la mascherina

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 aprile 2021) Non finiremo mai di ripeterlo: di illuminanti nella nostra pochette del trucco non ce ne sono mai abbastanza. E nemmeno il fatto d‘indossare fuori casa la mascherina, che copre tutta la parte inferiore del nostro viso, ha potuto frenare la febbre del glow. Le celeb insegnano: da Katie Holmes che, anche fuori casa e spesso senza trucco, può rinunciare a tutto ma non al suo BFF: il kit Shimmer Brick di Bobbi Brown con varie tonalità di polveri sottili che donano un bagliore naturale all’incarnato. L’attrice stessa l’ha confidato di recente in un’intervista a People. E che dire di Nostra Signora del bagliore assoluto, ovvero Jennifer Lopez? Over 50 e dalla pelle che irradia fasci di luce. Merito, certo, di uno stile di vita sano e regolare, ma anche del suo asso nella manica, come rivelato dalla sua make-up artist Mary Phillips: l’Iconic London Illuminator, in vendita da Sephora a 40 dollari.