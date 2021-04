Il virologo Clementi: "Giusto riaprire il Paese, i contagi non saliranno. Il 30% è immune" (Di lunedì 26 aprile 2021) Larga parte dell'Italia oggi torna gialla , bar e ristoranti possono servire i clienti al tavolo sia a pranzo, sia a cena, purché all'aperto. C'è il rischio di prestare il fianco a una risalita della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Larga parte dell'Italia oggi torna gialla , bar e ristoranti possono servire i clienti al tavolo sia a pranzo, sia a cena, purché all'aperto. C'è il rischio di prestare il fianco a una risalita della ...

