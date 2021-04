Highlights e gol Carpi-Padova 0-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 26 aprile 2021) Glie le azioni salienti di, match del girone B di. La rete di Nicastro permette agli ospiti di raggiungere il Perugia in testa alla classifica con 76 punti e di trascinare il verdetto all’ultima giornata. Sull’altro campo il Perugia ha vinto con la doppietta di Minesso, ora tutto in novanta minuti. SportFace.

Ilè nell'aria e porta la firma di Razvan Marin che pesca l'angolino per il Cagliari con un destro meraviglioso. Ancora il romeno, dalla bandierina, centra la testa del compagno Joao Pedro, ...A fare la differenza per i viola è stata sicuramente la fase offensiva, dove i toscani spiccano grazie al 4 a 3 nelle occasioni da, 2 per Pulgar, all'11 a 7 nei tiri totali, dei quali ben 6 a 1 ...Nella gara della 34ª giornata di Ligue1, il Psg batte per 3-1 il Metz. In gol Mbappé (doppietta) e Icardi. Guarda gli highlights ...Akragas calcio torna a vincere: Nissa battuta 1-0. Villa al 47' del primo tempo sigla la rete che vale il successo. Mercoledì è in programma il primo turno infrasettimanale. L’Akragas sarà ospite del ...