Ecco le foto a colori scattate da Ingenuity in volo. Completato anche il terzo volo, il più lungo fino ad ora (Di lunedì 26 aprile 2021) L'elicottero sperimentale Ingenuity ha Completato anche il terzo volo che lo ha visto per la prima volta percorrere una distanza di 100 metri ad una quota di 5 metri. Pubblicate le immagini a colori scattare con la fotocamera di bordo.... Leggi su dday (Di lunedì 26 aprile 2021) L'elicottero sperimentalehailche lo ha visto per la prima volta percorrere una distanza di 100 metri ad una quota di 5 metri. Pubblicate le immagini ascattare con lacamera di bordo....

