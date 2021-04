E3 2021 | Bethesda | Epic Games e Amazon tra i protagonisti dell' evento Sony ancora assente

(Di lunedì 26 aprile 2021) L'E3è stato confermato come undigitale che avrà luogo dal 12 al 15 giugno. In questi giorni, diverse compagnie del settore sveleranno i propri annunci e mostreranno i loro giochi in arrivo. Dopo l'annuncioe date'E3, erano state confermate alcunee compagnie che parteciperanno allo show, ovvero Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft e altri. Ora, la lista si è allungata con, Oculus, Activision,Game Studios, Bandai Namco e altri. Leggi altro...

Advertising

GGalaxyit : Starfiled: sarà un esclusiva Microsoft, secondo fonti estremamente affidabili di un insider, scritto da Quirius. b… - Asgard_Hydra : E3 2021, nuove adesioni tra Bethesda, Amazon ed Epic Games: ancora assente Sony - Eurogamer_it : #Xbox celebra l'acquisizione di Bethesda con un nuovo artwork ispirato alla famiglia Brady. - XboxInfos : RT @GGalaxyit: Il 27 Aprile 2021 troveremo un nuovo aggiornamento di Fallout 76, nome in codice 'Pronti e Carichi'. #Fallout76 #fallout #x… - GGalaxyit : Il 27 Aprile 2021 troveremo un nuovo aggiornamento di Fallout 76, nome in codice 'Pronti e Carichi'. #Fallout76… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Bethesda

Tom's Hardware Italia

Il matrimonio trae Xbox potrebbe dare alla luce Starfield entro il. L'ipotesi è oramai da diverso tempo che aleggia nel mondo dei rumor e delle voci di corridoio ma Jez Corden, insider e giornalista ...La prospettiva di vedere i futuri titoliesclusivamente su console Xbox è troppo eccitante per non sbatterla in faccia alla concorrenza. Un esempio? Per festeggiare le new entry nei ...Torniamo a parlare di Starfield, l’rpg sci-fi in sviluppo presso gli studi Bethesda. L’attesissima nuova ip, si trova al centro di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane. Dalla presenza quasi ...L'E3 2021 è stato confermato come un evento digitale che avrà luogo dal 12 al 15 giugno. In questi giorni, diverse compagnie del settore sveleranno i propri annunci e mostreranno i loro giochi in arri ...