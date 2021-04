Covid Valle d’Aosta, oggi 53 contagi e 3 morti: bollettino 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 53 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 aprile in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. In Valle d’Aosta il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia è 10.746. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I positivi attuali sono 814, +22 rispetto a ieri. I guariti sono ad oggi 9.478, +28 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 111.275, +210, di cui 22.349 processati con test antigenico rapido. I decessi in Valle d’Aosta di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi sono 454. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 53 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 3 decessi. Inil totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia è 10.746. I dati sono contenuti neldi aggiornamento sanitario della Regione. I positivi attuali sono 814, +22 rispetto a ieri. I guariti sono ad9.478, +28 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 111.275, +210, di cui 22.349 processati con test antigenico rapido. I decessi indi persone risultate positive al virus da inizio epidemia adsono 454. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

