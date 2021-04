Covid, in Puglia un caso di variante brasiliana (Di lunedì 26 aprile 2021) La variante brasiliana sarebbe arrivata in Puglia. Come riporta Repubblica, sarebbe stata isolata per la prima volta e ne sarebbe affetta una donna residente in provincia di Foggia. In Italia è arrivata anche la temutissima variante indiana. Due casi, padre e figli, sarebbero stati registrati in Veneto. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di lunedì 26 aprile 2021) Lasarebbe arrivata in. Come riporta Repubblica, sarebbe stata isolata per la prima volta e ne sarebbe affetta una donna residente in provincia di Foggia. In Italia è arrivata anche la temutissimaindiana. Due casi, padre e figli, sarebbero stati registrati in Veneto. first appeared on Tarantini Time.

immediatonet : ?? #Covid, #Puglia: oltre 2mila richieste per il reclutamento di nuovi volontari Protezione civile per campagna vacc… - Le_Baron__Rouge : RT @AntonioGrzt: Lombardia, Puglia, Sicilia, e infine anche Sardegna. Ecco qualche link. - elenaricci1491 : La variante brasiliana è stata isolata in Puglia per la prima volta - TarantiniTime : La variante brasiliana è stata isolata in Puglia per la prima volta - Grottaglie : Bollettino Covid Regione #Puglia oggi 26 aprile 2021 - -