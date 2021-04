Covid Emilia Romagna, oggi 936 contagi: dati 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 936 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 26 aprile. Si registrano altri 17 morti. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 365.715 casi di positività. Da ieri sono stati processati 12.645 tamponi, con un indice di positività pari al 7,4%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.801. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 185 nuovi casi, seguita da Modena (161); poi Reggio Emilia (109), Rimini (96), Parma (94) e Ravenna (90); quindi Cesena (61), Forlì (46), Piacenza (41), Ferrara (33) e, infine, il Circondario Imolese (20). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.513 tamponi molecolari, per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 936 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 26. Si registrano altri 17 morti. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 365.715 casi di positività. Da ieri sono stati processati 12.645 tamponi, con un indice di positività pari al 7,4%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.801. La situazione deinelle province vede Bologna con 185 nuovi casi, seguita da Modena (161); poi Reggio(109), Rimini (96), Parma (94) e Ravenna (90); quindi Cesena (61), Forlì (46), Piacenza (41), Ferrara (33) e, infine, il Circondario Imolese (20). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.513 tamponi molecolari, per un ...

