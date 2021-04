Come si vive con l’Intelligenza artificale? Lo spiegano Scialdone e Pierani (Di lunedì 26 aprile 2021) “vivere con l’Intelligenza artificiale. Società, consumatori e mercato”. È questo il titolo nel nuovo libro scritto dal Director Public Affairs & Media Relations and Executive Board Member di Euroconsumers Marco Pierani e dal professore dell’Università Europea di Roma InnoLawLab Marco Scialdone ed edito da Espress Edizioni. Il saggio sarà presentato domani martedì 27 aprile, a partire dalle 15:00, nel corso di un webinar organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com). Al dibattito, coordinato dal segretario generale I-Com Andrea Picardi, parteciperanno il direttore dell’area digitale dell’istituto Silvia Compagnucci, la giornalista ed esperta di digitale Barbara Gasperini, la founder di Pop-Ai Emanuela Girardi e il direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli. Qui la diretta streaming dell’evento: Di seguito, ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) “re conartificiale. Società, consumatori e mercato”. È questo il titolo nel nuovo libro scritto dal Director Public Affairs & Media Relations and Executive Board Member di Euroconsumers Marcoe dal professore dell’Università Europea di Roma InnoLawLab Marcoed edito da Espress Edizioni. Il saggio sarà presentato domani martedì 27 aprile, a partire dalle 15:00, nel corso di un webinar organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com). Al dibattito, coordinato dal segretario generale I-Com Andrea Picardi, parteciperanno il direttore dell’area digitale dell’istituto Silvia Compagnucci, la giornalista ed esperta di digitale Barbara Gasperini, la founder di Pop-Ai Emanuela Girardi e il direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli. Qui la diretta streaming dell’evento: Di seguito, ...

Come si vive con l'Intelligenza artificale? Lo spiegano Scialdone e Pierani Formiche.net

