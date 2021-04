Cecchi Paone insulta i ristoratori: “Adeguatevi al delivery, si fa in tutto il mondo” (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr — Adeguatevi al «nuovo normale» o crepate di fame: è questo, in sunto, il ragionamento che Alessandro Cecchi Paone dedica ai ristoratori che in questi giorni protestano contro il coprifuoco alle 22 e il divieto di servire il cibo all’interno dei locali. Il «nuovo normale», in questo caso, sarebbe rappresentato dal delivery food, il cibo consegnato a domicilio da fattorini. «Maestà, i ristoratori devono lavorare», «che ricorrano al delivery food», per parafrasare la famosa frase che fu erroneamente attribuita a Maria Antonietta. Per gli oltranzisti delle chiusure come Cecchi Paone, è inevitabile un cambio di rotta — magari irreversibile, perché no — delle abitudini degli italiani, in virtù di quella «sicurezza dal virus» ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr —al «nuovo normale» o crepate di fame: è questo, in sunto, il ragionamento che Alessandrodedica aiche in questi giorni protestano contro il coprifuoco alle 22 e il divieto di servire il cibo all’interno dei locali. Il «nuovo normale», in questo caso, sarebbe rappresentato dalfood, il cibo consegnato a domicilio da fattorini. «Maestà, idevono lavorare», «che ricorrano alfood», per parafrasare la famosa frase che fu erroneamente attribuita a Maria Antonietta. Per gli oltranzisti delle chiusure come, è inevitabile un cambio di rotta — magari irreversibile, perché no — delle abitudini degli italiani, in virtù di quella «sicurezza dal virus» ...

