Avellino | Giovanni Limata ed Elena Gioia | i due fidanzati accusati di aver ucciso il padre di lei

(Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi in carcere andrà in scena l’interrogatorio di garanzia died, i duediildi lei Aldo, 53 anni, che si opponeva alla loro relazione. Il 23enne, secondo quanto si apprende, avrebbe dichiarato che il piano per sterminare l’intera famiglia. Con l’uccisione programmata anche della madre e della sorella della giovane, sarebbe stato messo a punto e fortemente voluto proprio da. Sono state le grida di aiuto di Aldo, geometra dipendente della Fca di Pratola Serra (), colpito da sette coltellate inferte da, ad allarmare la moglie e l’altra figlia e ad evitare la strage. Il papà ...