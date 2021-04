Andrea Zelletta rompe il silenzio sull’amicizia con Pretelli “non mi ha risposto” (Di lunedì 26 aprile 2021) Andrea Zelletta non ha preso affatto bene le ultime dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli, motivo per cui ha voluto mettere le cose in chiaro. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato l’ex vippone Andrea Zelletta risponde alle accuse di Pierpaolo Pretelli “non mi ha mai risposto ai messaggi “Nonostante il Gf Vip sia finito da ormai qualche mese i nostri ex concorrenti continuano ad essere al centro dei riflettori. Negli ultimi giorni c’è stata una grossa polemica tra due ex vipponi, stiamo parlando di Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Gli appassionati del reality si ricorderanno della bellissima amicizia che i due ex vipponi avevano instaurato all’interno della casa. Ma a un certo punto il loro ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021)non ha preso affatto bene le ultime dichiarazioni di Pierpaolo, motivo per cui ha voluto mettere le cose in chiaro. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato l’ex vipponerisponde alle accuse di Pierpaolo“non mi ha maiai messaggi “Nonostante il Gf Vip sia finito da ormai qualche mese i nostri ex concorrenti continuano ad essere al centro dei riflettori. Negli ultimi giorni c’è stata una grossa polemica tra due ex vipponi, stiamo parlando die Pierpaolo. Gli appassionati del reality si ricorderanno della bellissima amicizia che i due ex vipponi avevano instaurato all’interno della casa. Ma a un certo punto il loro ...

