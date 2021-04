Verona | Juric | «Lasagna non si diverte! Il rigore? Di che parliamo…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico dell’HellasIvanha parlato a Dazn dopo la sconfitta di misura con l’Inter per 1-0 L’allenatore delIvancommenta così la sconfitta per 1-0 con l’Inter ai microfoni di Dazn: MOMENTO NO – «Oggi abbiamo giocato bene come con la Fiorentina. I risultati ultimamente sono negativi ma c’è poco da dire, siamo ancora in zona buona in classifica e sono convinto che prima o poi troveremo il risultato. Siamo andati giù solo per un paio di partite, fino al Cagliari, poi ci siamo ripresi. Sono convinto che faremo cinque gare all’altezza»FARAONI – «Dal campo non l’ho visto, poi me l’hanno raccontato e l’ho rivisto. C’è poco da dire, di che parliamo. Non so perchè il VAR non abbia richiamato l’attenzione dell’arbitro. Ci vuole coraggio a non dare un...