Ultime Notizie Roma del 25-04-2021 ore 20:10 Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Mattarella celebrato il 25 aprile ricordando il problema di Insurrezione Nazionale lanciato da Pertini e sottolineando il valore morale della Resistenza il suo patrimonio ideali valori che ieri come oggi ci tengono Uniti da via il premier draghi dice no e revisionismi Al linguaggio d'odio che diffonde veleno evidenziando che non fumo tutti noi italiani brava gente evitando ricordare Io al contrario si sacrifica per noi per senza il coraggio non avremo la libertà i diritti di cui godiamo diritti e libertà non barattabile con nulla gesto simbolico della ginnasta Vanessa Ferrari ottiene il bronzo agli europei al suono di Bella ciao il piano nazionale di ripresa e residenza e stato trasmesso al parlamento in vista della comunicazione del premier draghi

