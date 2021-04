Sono 82 i morti nell' incendio all'ospedale Covid di Baghdad (Di domenica 25 aprile 2021) Si aggrava ulteriormente il bilancio dell'incendio nell'ospedale per malati di Covid a Baghdad: secondo le autorità irachene, Sono almeno 82 le persone morte nel rogo e 110 quelle rimaste ferite. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Si aggrava ulteriormente il bilancio dell'per malati di: secondo le autorità irachene,almeno 82 le persone morte nel rogo e 110 quelle rimaste ferite. Il ...

Advertising

Pontifex_it : Sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo. Centotrenta migranti so… - fedesene : I partigiani che furono rinchiusi là sotto sono tutti morti. Ma ci sono ancora i ragazzi che negli anni 70 ritrovar… - borghi_claudio : @Alfdoc2 @gipontrelli Certo che ci sono limiti, ma noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso il nostro stato per due a… - paolaokaasan : RT @francescatotolo: Il professor @azangrillo: “Nella terza ondata solo il 13% dei morti registrati #COVID19 sono stati decessi effettivi c… - chacharliecha : RT @Pontifex_it: Sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo. Centotrenta migranti sono mort… -