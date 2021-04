Soccorso Alpino e Speleologico, tre salvataggi in Costiera (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPositano (Sa) – Tre soccorsi effettuati in sostanziale simultanea dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Il Cnsas è intervenuto domenica mattina in Costiera Amalfitana nel comprensorio del Comune di Positano. Il Cnsas rende noto: “L’allarme è arrivato per un’escursionista con frattura alla caviglia lungo il Sentiero Italia (o sentiero 300 alta via dei Monti Lattari) nel tratto da S.Maria del Castello alla Caserma della Forestale. Fortunatamente alcune squadre del Cnsas erano in zona per un addestramento e sono quindi immediatamente intervenute. Una squadra ha affrontato il sentiero da S.Maria del Castello insieme con l’equipaggio del 118 e l’altra dalla località Valle Pozzo. L’escursionista è stata raggiunta dai tecnici e sanitari del Soccorso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPositano (Sa) – Tre soccorsi effettuati in sostanziale simultanea daldella Campania. Il Cnsas è intervenuto domenica mattina inAmalfitana nel comprensorio del Comune di Positano. Il Cnsas rende noto: “L’allarme è arrivato per un’escursionista con frattura alla caviglia lungo il Sentiero Italia (o sentiero 300 alta via dei Monti Lattari) nel tratto da S.Maria del Castello alla Caserma della Forestale. Fortunatamente alcune squadre del Cnsas erano in zona per un addestramento e sono quindi immediatamente intervenute. Una squadra ha affrontato il sentiero da S.Maria del Castello insieme con l’equipaggio del 118 e l’altra dalla località Valle Pozzo. L’escursionista è stata raggiunta dai tecnici e sanitari del...

Advertising

emergenzavvf : Tra imbraghi, corde e moschettoni, manovra in altezza per raggiungere e portare al sicuro una persona bloccata su u… - anteprima24 : ** #Soccorso #Alpino e #Speleologico, tre salvataggi in Costiera ** - Iw1prt_Alberto : RT @cnsas_official: #ValledAosta: è in corso un intervento del Soccorso Alpino sul versante occidentale del Breithorn per il recupero di du… - Paoloboi69 : RT @emergenzavvf: Tra imbraghi, corde e moschettoni, manovra in altezza per raggiungere e portare al sicuro una persona bloccata su un tral… - BreakingItalyNe : RT @cnsas_official: #ValledAosta: è in corso un intervento del Soccorso Alpino sul versante occidentale del Breithorn per il recupero di du… -