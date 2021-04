LIVE Pesaro-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: pronti per la palla a due! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Canestro di Roll 3-1 Tripla di Filipovity!! 0-1 Uno su due ai liberi per Tarczewski 0-0 Prima chance per Milano che subisce fallo 11.57 Tutto pronto per la palla a due 11.55 Nel match d’andata al Forum di Assago l’Olimpia si è imposta 97-93 contro Pesaro. 11.50 Milano, invece, ha riconquistato settimana scorsa il primo posto in classifica e punta a mantenerlo, anche se i ragazzi di Messina devono pensare anche all’impegno di Eurolega mercoledì a Monaco di Baviera. 11.45 Pesaro arriva all’appuntamento in undicesima posizione e deve vincere per restare in corsa per i playoff, ma arriva anche da sette sconfitte nelle ultime otto partite. 11.40 Buongiorno a tutti per la DIRETTA ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Canestro di Roll 3-1 Tripla di Filipovity!! 0-1 Uno su due ai liberi per Tarczewski 0-0 Prima chance perche subisce fallo 11.57 Tutto pronto per laa due 11.55 Nel match d’andata al Forum di Assago l’si è imposta 97-93 contro. 11.50, invece, ha riconquistato settimana scorsa il primo posto in classifica e punta a mantenerlo, anche se i ragazzi di Messina devono pensare anche all’impegno di Eurolega mercoledì a Monaco di Baviera. 11.45arriva all’appuntamento in undicesima posizione e deve vincere per restare in corsa per i playoff, ma arriva anche da sette sconfitte nelle ultime otto partite. 11.40 Buongiorno a tutti per la...

