LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: Carapaz ci prova in solitaria a 20 km dall’arrivo! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Ci stiamo avvicinando al momento decisivo della Liegi-Bastogne-Liegi. La Cote de la Roche-aux-Faucons, 1,3 km all’11% di pendenza media e massima del 13%! 16.30 19 km all’arrivo, Carapaz solo in testa con 18? sui più immediati inseguitori. 16.29 Pogacar si mette in testa a tirare in prima persona. Non una buona idea in questa fase. 16.28 Carapaz solo al comando, al suo inseguimento un gruppetto con Adam Yates e Pogacar, poi ancora più indietro un altro gruppo con Alaphilippe e Roglic, che stanno rientrando. 16.27 SCATTA Carapaz IN UN TRATTO DI LEGGERA DISCESA! L’ecuadoriano prova la stoccata in solitaria! E nessuno reagisce! 16.26 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Ci stiamo avvicinando al momento decisivo della. La Cote de la Roche-aux-Faucons, 1,3 km all’11% di pendenza media e massima del 13%! 16.30 19 km all’arrivo,solo in testa con 18? sui più immediati inseguitori. 16.29 Pogacar si mette in testa a tirare in prima persona. Non una buona idea in questa fase. 16.28solo al comando, al suo inseguimento un gruppetto con Adam Yates e Pogacar, poi ancora più indietro un altro gruppo con Alaphilippe e Roglic, che stanno rientrando. 16.27 SCATTAIN UN TRATTO DI LEGGERA DISCESA! L’ecuadorianola stoccata in! E nessuno reagisce! 16.26 ...

