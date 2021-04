LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari BRONZO! Divinità suprema. Macchini 4° (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Cade Pablo Braegger. Carlo Macchini chiude in quarta posizione… A un decimo dal podio. Quell’errore… 15.28 Solo 13.600. Quello sbaglio costa tantissimo. Quarto posto. Che peccato. 15.25 Primo salto da urlo, Kovacs impeccabile, ottimo Collman, Stalder di qualità. Granvolta su un braccio. Infilata non ottimale, verrà penalizzata Poi commette un grosso errore. Arrivo stoppato. Che peccato per quell’errore. 15.23 Belyavskiy al comando con 14.066. ORA TUTTI CON Macchini! 15.20 La situazione alla sbarra: il tedesco Andreas Toba è al comando con 13.833, il turco Adem Asil è secondo (13.766), poi il turco Ahmet Onder (13.466). Ora il russo Belyavskiy, poi Carlo Macchini. 15.15 BALAZS CADE! 15.13 Nessuno sta facendo cose meravigliose: 13.766 per Asil. Ora ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Cade Pablo Braegger. Carlochiude in quarta posizione… A un decimo dal podio. Quell’errore… 15.28 Solo 13.600. Quello sbaglio costa tantissimo. Quarto posto. Che peccato. 15.25 Primo salto da urlo, Kovacs impeccabile, ottimo Collman, Stalder di qualità. Granvolta su un braccio. Infilata non ottimale, verrà penalizzata Poi commette un grosso errore. Arrivo stoppato. Che peccato per quell’errore. 15.23 Belyavskiy al comando con 14.066. ORA TUTTI CON! 15.20 La situazione alla sbarra: il tedesco Andreas Toba è al comando con 13.833, il turco Adem Asil è secondo (13.766), poi il turco Ahmet Onder (13.466). Ora il russo Belyavskiy, poi Carlo. 15.15 BALAZS CADE! 15.13 Nessuno sta facendo cose meravigliose: 13.766 per Asil. Ora ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Carlo Macchini e Vanessa Ferrari sognano la magia! - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: ultima giornata, finali per attrezzo (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica | Europei 2021 in DIRETTA | si inizia alla trave Martina Maggio ci prova - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica | Europei 2021 in DIRETTA | Martina Maggio giù dal podio Vanessa Ferrari per la battaglia - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia alla trave. Martina Maggio ci prova - #Ginnastica… -