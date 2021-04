Letta: "Mai più No della Lega al Governo. Salvini decida: dentro o fuori" (Di domenica 25 aprile 2021) “Draghi ha tenuto il punto e secondo me ha fatto bene. Io non voglio creare problemi ma, sommessamente, suggerisco, perchè voglio che il Governo vada avanti per due anni, di considerare che se è successo una volta non deve succedere mai più. Se non vuole stare al Governo, la Lega non ci stia”. Ci va giù pesante il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenuto a Mezz’ora in più su Rai3, in riferimento all’astensione della Lega in Cdm sul dl riaperture. “Oggi Salvini sta partecipando a una raccolta firme contro il coprifuoco che il Governo, di cui lui fai parte, ha deciso”, aggiunge. Se nel Governo “verranno varcate alcune linee rosse la nostra durezza sarà a prova di diamante”, attacca il segretario Dem. “Noi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) “Draghi ha tenuto il punto e secondo me ha fatto bene. Io non voglio creare problemi ma, sommessamente, suggerisco, perchè voglio che ilvada avanti per due anni, di considerare che se è successo una volta non deve succedere mai più. Se non vuole stare al, lanon ci stia”. Ci va giù pesante il segretario del Partito democratico, Enrico, intervenuto a Mezz’ora in più su Rai3, in riferimento all’astensionein Cdm sul dl riaperture. “Oggista partecipando a una raccolta firme contro il coprifuoco che il, di cui lui fai parte, ha deciso”, aggiunge. Se nel“verranno varcate alcune linee rosse la nostra durezza sarà a prova di diamante”, attacca il segretario Dem. “Noi ...

Advertising

Frangelucci99 : @condaghe @GiuseppeConteIT Temo che lei abbia problemi nel comprendere la Costituzione invece, ammesso che l'abbia mai letta in vita sua - HuffPostItalia : Letta: 'Mai più No della Lega al Governo. Salvini decida: dentro o fuori' - Minodigio : @Mezzorainpiu @EnricoLetta Dite a letta che quel partito è il primo in Italia e lui è al governo senza mai essere s… - Hair49gc1 : Non avrei mai pensato non dico di rimpiangere Zingaretti ma di dire questo è peggio di Zingaretti ebbene Letta è ri… - AlbertoPettenat : Perché quando una persona con il ruolo di Letta dice le cose sempre stravolgendo le verità? Vergogna mai? #mezzorainpiù #Letta -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Mai Recovery Plan: un terremoto a firma Mario Draghi Nel rush finale si è inserito a gamba tesa anche Enrico Letta , segretario Pd, che ha chiesto al ... conferma il fatto che Bruxelles non abbia mai visto di buon occhio la sovvenzione con i fondi del ...

Recovery, Draghi: "Ok da Bruxelles" 'Il Pnrr segna un passaggio storico, senza transazione ecologica e digitale non avremmo mai tutte ... La 'norma Letta' Qualcuno l'ha ribattezzata la 'norma Letta'. Nel testo del Piano, discusso in Cdm, ...

Letta: "Mai più No della Lega al Governo. Salvini decida: dentro o fuori" L'HuffPost Letta: "Mai più No della Lega al Governo. Salvini decida: dentro o fuori" Il segretario del Pd duro con il leader leghista: "Se verranno varcate alcune linee rosse la nostra durezza sarù a prova di diamante" ...

25 aprile, Mattarella: "Giornata…" Il 17 aprile 2004, il Municipio X di Roma, nel cui territorio ricade il Quadraro, è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile. Mattarella ha deposto una corona di allo ...

Nel rush finale si è inserito a gamba tesa anche Enrico, segretario Pd, che ha chiesto al ... conferma il fatto che Bruxelles non abbiavisto di buon occhio la sovvenzione con i fondi del ...'Il Pnrr segna un passaggio storico, senza transazione ecologica e digitale non avremmotutte ... La 'norma' Qualcuno l'ha ribattezzata la 'norma'. Nel testo del Piano, discusso in Cdm, ...Il segretario del Pd duro con il leader leghista: "Se verranno varcate alcune linee rosse la nostra durezza sarù a prova di diamante" ...Il 17 aprile 2004, il Municipio X di Roma, nel cui territorio ricade il Quadraro, è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile. Mattarella ha deposto una corona di allo ...