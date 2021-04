L’estate 2021 si avvicina: le regole delle spiagge ai tempi del Covid (Di domenica 25 aprile 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della stagione balneare: come nel 2020, anche L’estate del 2021 avrà a che fare con le regole anti Covid. Le spiagge saranno aperte, ma potrà accedere solamente un numero limitato di persone. Le norme, in sostanza, saranno quelle dello scorso anno. “Il decreto legge sulle riaperture delle spiagge rinvia alle disposizioni regionali in vigore la scorsa estate” si legge nell’ordinanza del Sindacato italiano balneari. Guida alle regole Le regole delL’estate 2021 Dovrà essere garantito il giusto distanziamento tra gli ombrelloni. Occorrerà garantire almeno 10 metri quadri di superficie per ogni postazione. Sdraio e lettini, qualora non fossero parte dell’area ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Mancano pochi giorni all’inizio della stagione balneare: come nel 2020, anchedelavrà a che fare con leanti. Lesaranno aperte, ma potrà accedere solamente un numero limitato di persone. Le norme, in sostanza, saranno quelle dello scorso anno. “Il decreto legge sulle riaperturerinvia alle disposizioni regionali in vigore la scorsa estate” si legge nell’ordinanza del Sindacato italiano balneari. Guida alleLedelDovrà essere garantito il giusto distanziamento tra gli ombrelloni. Occorrerà garantire almeno 10 metri quadri di superficie per ogni postazione. Sdraio e lettini, qualora non fossero parte dell’area ...

Advertising

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - LaStampa : Crisanti: “Riaprire è una stupidaggine epocale, rischiamo di giocarci l’estate” - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “La situazione migliora. Riaperture coraggiose, ma se interpretate come un ‘liberi tutti’ si co… - romatoday : Verso l'estate, un milione e 700mila euro per le spiagge. A #Ostia ed ai Cancelli ancora al mare con l'app - stedeaz : L'ultima estate in vacanza -