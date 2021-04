(Di domenica 25 aprile 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Al “Franchi”pareggiano 1-1 e, per quanto visto in campo, sembra il risultato più giusto. Buon punto per i viola, in chiave salvezza; mezzo passo falso per i bianconeri, sempre più invischiati nella lotta per la zona Champions. Dopo una fase iniziale di studio, i padroni di casa si scuotono e prendono campo, trovando un paio di occasioni interessanti soprattutto con un tiro da fuori di Milenkovic che scalda Szczesny e un altro da fuori area di Pulgar che deviato finisce sul palo, con il portiere bianconero immobile. Lanon accenna alla reazione, così la Viola presenzia nei pressi dell’area di rigore bianconera, fin quando una palla arriva sul braccio di Rabiot: Massa lo va a rivedere e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vlahovic che si prende la scena battendo ...

Advertising

GoalItalia : MATCH REPORT - #FiorentinaJuve 1-1: Pirlo si ferma ancora, solo pari a Firenze [@romeoagresti] ?? - IlModeratoreWeb : La Fiorentina ferma sull’1-1 la Juventus - - nestquotidiano : La Fiorentina ferma sull’1-1 la Juventus - blogsicilia : #notizie #sicilia La Fiorentina ferma sull’1-1 la Juventus - - DirettaSicilia : La Fiorentina ferma sull’1-1 la Juventus, -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ferma

FIRENZE - Lala Juventus sull'1 - 1 e ne rallenta la corsa verso la Champions: al vantaggio di Vlahovic su rigore al 29' (dopo la chiamata del Var), risponde il neo entrato Morata ad inizio ...Lareagisce subito con una punizione con due conclusioni di Pulgar da fuori, prima su punizione deviata sulla barriera di poco alto e poi con un tiro da fuori respinto da Szczesny in ...FIRENZE (ITALPRESS) – Al “Franchi” Fiorentina e Juventus pareggiano 1-1 e, per quanto visto in campo, sembra il risultato più giusto. Buon punto per i viola, in chiave salvezza; mezzo passo falso per ...L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Sky al termine della partita pareggiata 1-1 contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero si è detto per ...