Festa della Liberazione, la programmazione Rai per il 25 aprile 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Sergio Mattarella Settantasei anni di Italia liberata. La Rai celebrerà con uno speciale palinsesto il 25 aprile e la Festa della Liberazione, riportando all’attenzione gli eventi del 1945. Tra speciali, approfondimenti, news, cinema e fiction, il servizio pubblico commemorerà la ricorrenza trasmettendo anche in diretta su RaiNews24 (dalle 9.55) la deposizione della Corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e – alle 12.15 su Rai1 – la Cerimonia per la Celebrazione del 76° Anniversario della Liberazione, a cura del Tg1 in collaborazione con Rai Quirinale. Festa della Liberazione 2021 – ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 aprile 2021) Sergio Mattarella Settantasei anni di Italia liberata. La Rai celebrerà con uno speciale palinsesto il 25e la, riportando all’attenzione gli eventi del 1945. Tra speciali, approfondimenti, news, cinema e fiction, il servizio pubblico commemorerà la ricorrenza trasmettendo anche in diretta su RaiNews24 (dalle 9.55) la deposizioneCorona d’alloro all’AltarePatria da parte del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella e – alle 12.15 su Rai1 – la Cerimonia per la Celebrazione del 76° Anniversario, a cura del Tg1 in collaborazione con Rai Quirinale.– ...

Advertising

VittorioSgarbi : Mi raccomando: per la festa della Liberazione non evocate retoricamente i fascisti e Mussolini. Testimoniate la vo… - Rvaticanaitalia : Nella Festa di San Giorgio, tornano in Vaticano 600 poveri per il richiamo previsto della vaccinazione anti –… - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - GAZZETTACAMPANA : OGGI DOMENICA 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE SINTONIZATEWVI SU RADIO ANTENNA CAMPANIA NEL MONDO E ANCHE SUL DAB… - forhersmiIe : RT @rivetingrivians: Buon 25 aprile compagni italiani che celebrano la festa della liberazione. Mai più fascismo! ?? -