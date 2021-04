Covid, ancora in calo terapie intensive (-32) e ricoveri ordinari (-309). I DATI (Di domenica 25 aprile 2021) Continuano a diminuire i pazienti in rianimazione (2.862) e negli altri reparti (20.662). I nuovi casi in 24 ore sono 13.158, rilevati su 239.482 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 5,5% (ieri 4,3%). Le vittime sono 217 in un giorno. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 25 aprile Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 aprile 2021) Continuano a diminuire i pazienti in rianimazione (2.862) e negli altri reparti (20.662). I nuovi casi in 24 ore sono 13.158, rilevati su 239.482 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 5,5% (ieri 4,3%). Le vittime sono 217 in un giorno. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 25 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Cc scoprono rave party, 40 denunciati ... sono stati chiamati all'alba e sono piombati nella "festa" con tutti i partecipanti ancora sul ... oltre a ricevere una multa per la violazione delle norme anti Covid e per lo spostamento tra regioni. ...

Mangiare fuori, quel simbolo di vita italiana ... ripresa di sport , spettacoli e ristoranti a cena all'aperto Riaperture Covid: le richieste delle ... come somma espressione culturale, ci si divide ancora sugli osti, spesso bersaglio di ingiuste ...

Coronavirus, l'aggiornamento: 1.001 nuovi positivi, 2.899 i guariti. Calano ancora i ricoveri Regione Emilia Romagna Urbino, carabinieri irrompono in un rave party: 40 denunciati Quaranta giovani sono stati sorpresi dai carabinieri durante un rave party sulle colline delle Cesane, a Urbino. I ragazzi provenivano da varie parti d'Italia. I carabinieri sono piombati nella "festa ...

Covid. 'Scoprifuoco', la protesta dei ristoratori Manifestazione organizzata in piazza Signoria dai ristoratori della Tni Italia a partire dalle 22.01, ora di inizio del coprifuoco ...

