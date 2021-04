Ciro Grillo, la testimonianza di Silvia: «Mi hanno stuprata tutti» (Di domenica 25 aprile 2021) Parla di una violenza di gruppo, di un tentativo di fuga in bagno, di un ragazzo che le chiede di dormire insieme e infine della sua amica addormentata sul divano. È la ricostruzione della testimonianza di Silvia, la ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, di averla stuprata. Alcuni estratti del racconto della ragazza, messo agli atti dell’indagine, sono stati riportati dal quotidiano La Stampa, in un articolo firmato da Gianluigi Nuzzi. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Parla di una violenza di gruppo, di un tentativo di fuga in bagno, di un ragazzo che le chiede di dormire insieme e infine della sua amica addormentata sul divano. È la ricostruzione della testimonianza di Silvia, la ragazza che accusa Ciro Grillo e i suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, di averla stuprata. Alcuni estratti del racconto della ragazza, messo agli atti dell’indagine, sono stati riportati dal quotidiano La Stampa, in un articolo firmato da Gianluigi Nuzzi.

Corriere : Il racconto di Silvia che accusa Ciro Grillo e gli amici di violenza: «Mi hanno stuprata tutti» - fattoquotidiano : CIRO GRILLO Salvini, come riporta Il Tempo, aveva dichiarato, che “qualcosina su come siano andate le cose mi ha de… - ilfoglio_it : Dopo aver screditato la ragazza parte la delegittimazione del suo avvocato (Giulia Bongiorno), Grillo e il M5s hann… - Open_gol : Il racconto dell'albergatore che ospitava la ragazza e l'amica che avevano trascorso la notte prima nella villa di… - CorriereUmbria : Non è l'Arena, il caso di Ciro Grillo, la protesta dei ristoratori e i misteri del Covid #nonelarena #covid… -