Atalanta, Romero: “Gasperini un grande, mi sta facendo crescere” (Di domenica 25 aprile 2021) Protagonista di una grande stagione, Romero ha commentato la vittoria dell'Atalanta contro il Bologna Leggi su itasportpress (Di domenica 25 aprile 2021) Protagonista di unastagione,ha commentato la vittoria dell'contro il Bologna

Advertising

Atalanta_BC : #AtalantaBologna | 1-0 | 43' Rigore per noi! Fallo di Danilo su Romero. Penalty for us after Danilo's foul on Romero. #GoAtalantaGo ??? - zazoomblog : Romero: “Venire all’Atalanta scelta migliore. Tutti mi dicevano che con Gasperini sarei migliorato” - #Romero: #“V… - zazoomblog : Atalanta-Bologna Romero: “Vogliamo la Champions League e la Coppa Italia. Gasp? Ecco cosa ne penso” - #Atalanta-Bo… - Mediagol : #Atalanta-#Bologna, Romero: 'Vogliamo la Champions League e la Coppa Italia. Gasp? Ecco cosa ne penso'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Romero: 'Obiettivo Champions, grazie a Gasperini sto crescendo, futuro? Ci pensa il mio procuratore' https:/… -