25 aprile | Draghi in visita a Museo Liberazione via Tasso

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - In occasione della Festa del 25 aprile, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è al Museo storico della Liberazione di via Tasso. Insieme al ministro della Cultura, Dario Franceschini, e accompagnato dal presidente del Museo, Antonio Parisella, il premier visiterà i tre piani dell'edificio. In particolare vedrà la sede del Servizio e della Polizia di sicurezza tedeschi; la cella dove furono tenuti prigionieri Giuliano Vassalli e il tenente Arrigo Paladini e dove si trovano le testimonianze documentali dei prigionieri detenuti a via Tasso e uccisi alle Fosse Ardeatine e a Forte Bravetta e quelle del carcere di via Tasso. Al termine della visita Draghi ascolterà la testimonianza di ...

