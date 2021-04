Usa, via libera alle vaccinazioni con Johnson & Johnson (Di sabato 24 aprile 2021) Disco verde delle autorità regolatorie degli Stati Uniti Sarà aggiornata l'etichetta per mettere in guardia dal rischio di trombosi le donne che hanno meno di cinquant'anni. La spiegazione dell’infettivologo Cauda (Gemelli) Leggi su lastampa (Di sabato 24 aprile 2021) Disco verde delle autorità regolatorie degli Stati Uniti Sarà aggiornata l'etichetta per mettere in guardia dal rischio di trombosi le donne che hanno meno di cinquant'anni. La spiegazione dell’infettivologo Cauda (Gemelli)

Advertising

Adnkronos : Vaccino #Johnson&Johnson, negli Usa si riprende la somministrazione. - Agenzia_Ansa : Vaccini, via libera delle autorità Usa alla ripresa delle somministrazioni del monodose J&J - valigiablu : Crisi climatica: “Siamo sull’orlo del baratro. Questo è davvero un anno cruciale per il futuro dell’umanità”. Usa,… - newsdinapoli : Via libera al vaccino Johnson&Johnson dagli Usa #Attualità - infoitsalute : Vaccini, via libera delle autorità Usa alla ripresa con J&J - Gazzetta di Parma -