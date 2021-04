TikTok: uno studente italiano è riuscito ad avere più follower di Ariana Grande (Di domenica 25 aprile 2021) Con 25 milioni di follower su TikTok uno studente italiano è riuscito a battere Ariana Grande (che di seguaci sulla nota piattaforma cinese ne ha 24 milioni e mezzo): è successo davvero. Il suo nome è Khaby Lame è di Chivasso ma ha origini senegalesi e fino all’anno scorso non lo conosceva praticamente nessuno, se non i suoi amici stretti. Il 15 marzo del 2020, dopo dieci giorni di quarantena a causa del lockdown, si è iscritto a TikTok ed ha iniziato a fare i primi video. La sua forza sono i video reaction in cui con semplici mosse spiega com’è banale fare determinate cose. A rendere virali i video è ovviamente la sua espressione che è diventata anche un meme. E se solo una settimana fa ha conquistato il primato di “italiano più ... Leggi su biccy (Di domenica 25 aprile 2021) Con 25 milioni disuunoa battere(che di seguaci sulla nota piattaforma cinese ne ha 24 milioni e mezzo): è successo davvero. Il suo nome è Khaby Lame è di Chivasso ma ha origini senegalesi e fino all’anno scorso non lo conosceva praticamente nessuno, se non i suoi amici stretti. Il 15 marzo del 2020, dopo dieci giorni di quarantena a causa del lockdown, si è iscritto aed ha iniziato a fare i primi video. La sua forza sono i video reaction in cui con semplici mosse spiega com’è banale fare determinate cose. A rendere virali i video è ovviamente la sua espressione che è diventata anche un meme. E se solo una settimana fa ha conquistato il primato di “più ...

Ultime Notizie dalla rete : TikTok uno Chi è Valeria Angione: curiosità e vita privata sull'attrice e influencer Uno dei suoi video più noti è ' Lo do a Settembre ', che, nonostante sia stato pubblicato anni fa, continua a registrare tante visualizzazioni. Con l'avvento di TikTok , Valeria decide di approdare ...

Instagram: test pubblicitari in Reels e Storie, rumors su nuove funzioni Introdotti per frenare il successo di video corti dell'asiatica TikTok, i Reels di Instagram, pur ... La prima prevede uno strumento per creare più celermente Storie di layout direttamente dalla ...

Weca #24: TikTok: può essere uno strumento educativo? CEInews L’uomo nero su TikTok e l’effetto emulazione: siate consapevoli L’uomo nero su TikTok, così potremmo definire un audio che ci è stato girato. Una voce abbastanza preoccupata che racconta che su TikTok, ma solo a Cascine di Buti (qualcosa che suona, invero, un po’ ...

Chi è Giorgia Malerba, la giovane cantante che ha conquistato TikTok Giorgia Malerba è una vera celebrità sui social: oltre ad essere diventata una star su TikTok, è anche una cantante con tre brani all’attivo.

