Premier League 2020 2021 | il Chelsea batte il West Ham e ora è quarto da solo

(Di sabato 24 aprile 2021) Una delle sfide più importanti della stagione invede la vittoria pesantissima delsul campo delHam all’Olympic Stadium. In quello che era lo spareggio per ilposto, diventato ancor più delicato dopo il pareggio deludente del Liverpool, è un gol di Timo Werner a fine primo tempo a regalare tre punti d’oro ai blues, che adesso volano a +3 rispetto agli hammers. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo tempo poche emozioni e tanto equilibrio in uno spareggio che sa quasi di finale per guadagnarsi la Champions nella prossima stagione. Altro che Superlega, i blues devono ancora sudarsi sette camice per giocare nel calcio dei grandi il prossimo anno. A mettere in discesa le cose per i ragazzi di Tuchel è Timo Werner, uno degli uomini ...

Nelle 61 reti complessive, ben 19 firme: è stato il gioco universale e propositivo il segreto dell'immediato ritorno in. La qualità complessiva della rosa, in cui puoi permetterti di portare ..."Se giochiamo così e non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare in Champions? E' un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la meritiamo". Così l'allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, dopo il pareggio 1 - 1 in campionato con il ...Guarda Premier League event: Aston Villa - West Bromwich Albion live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.La Championship vede la seconda squadra raggiungere la promozione diretta in Premier League: decisiva la vittoria di oggi ...