Oscar 2021, tutte le nomination: da «Nomadland» a «Mank» (e Laura Pausini) (Di sabato 24 aprile 2021) Una cerimonia come mai, prima, ce ne sono state. La promessa di fare la storia, di dare prova di inclusione e integrazione. Gli Oscar, che gli Stati Uniti assegneranno domenica 25 aprile, con una diretta ibrida, allestita tra diverse location di Los Angeles, hanno portato con sé diverse speranze. Per la prima volta, due donne hanno ottenuto una nomination alla miglior regia, vedendosi garantita la possibilità di cambiare, per sempre, l'industria del cinema. Chloé Zhao ed Emerald Fennell, che nell'anno passato hanno diretto, rispettivamente, Nomadland e Promising young woman, sono la sesta e la settima donna ad essersi vista accordata una chance nella competizione più ambita. E i Golden Globes, dove Nomadland ha ottenuto il favore della critica, sembrano aver accordato loro buone chance di vittoria.

