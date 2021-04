Morta Milva: aveva 81 anni di età. La figlia svela la causa del decesso (Di sabato 24 aprile 2021) E’ Morta all’età di 81 anni Milva, pseudonimo di Maria Ilva Bolcati. La nota cantante e interprete della musica italiana da anni era lontana dalle scene. A confermare il decesso è la figlia, Martina Corgnati, secondo cui la mamma era malata da tempo. Morta Milva: aveva 81 anni: la causa della morte Secondo indiscrezione, l’artista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 aprile 2021) E’all’età di 81, pseudonimo di Maria Ilva Bolcati. La nota cantante e interprete della musica italiana daera lontana dalle scene. A confermare ilè la, Martina Corgnati, secondo cui la mamma era malata da tempo.81: ladella morte Secondo indiscrezione, l’artista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - HuffPostItalia : È morta Milva, la Pantera di Goro della canzone italiana - rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - summo_t : RT @ilriformista: È morta #Milva, la 'rossa' della canzone italiana: la sua una carriera lunga più di mezzo secolo con 173 album incisi htt… - albertoGroff : RT @rtl1025: ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Milano, con la… -