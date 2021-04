Advertising

rep_genova : Covid, 279 nuovi casi in Liguria, calano i ricoverati [aggiornamento delle 17:30] - AnsaLiguria : Liguria, calano positivi, 10 decessi in 2 giorni. Incidenza tamponi-positivi 4,1%. Somministrati 11.335 vaccini… - Teleradiopace : Covid-19: in Liguria 279 nuovi casi, calano gli ospedalizzati (-12) - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Coronavirus in #Liguria: sono 370 i nuovi #positivi su 4.777 #tamponi, con un tasso di #positività al 7,7%. Si registran… - infoitinterno : Calano i contagi, la Liguria gialla da lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria calano

...i nuovi casi positivi al Covid insu 4.209 tamponi molecolari e 2.578 test antigenici, per una incidenza del 4,1%, inferiore all'incidenza nazionale attestata al 4,3%. I casi positivi...Gli ultimi dati sulla diffusione del covid in regione e in provincia di Imperia mostrano un generico calo dei contagiati con 49 nuovi positivi in Asl1 e 279 nuovi casi in tutta la. Non, invece, i ricoverati all'ospedale di Sanremo : sono 105 (+1) con 7 pazienti in terapia intensiva. Intanto, su scala regionale, la percentuale di vaccini effettuati raggiunge quota ...Sono 279 i nuovi casi di positività al Covid19 riportati nell'odierno bollettino emanato da Alisa a fronte di 4.209 tamponi molecolari e 2.578 effettuati per una percentuale di positività pari al 6,62 ...GENOVA - Sono 279 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, contro 356 guariti, per un saldo rassicurante consolidato dal calo di positivi complessivi (-87), ospedalizzati (-12), pazienti in is ...